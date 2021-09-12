«Гипнотизирующая»: Ольга Бузова прошлась в латексных брюках, наигранно виляя пышными бедрами

В одной из последних публикаций личного микроблога Ольги Бузовой появилась запись, в которой артистка облачилась в черный топ и обтягивающие брюки с эффектом глянца. Артистка похвасталась походкой от бедра.

Ольга эффектно прошлась под свой новый трек «Без дел». Бузова надела кроп-топ без бюстгальтера, тем самым добилась эффекта «плоской груди». А вот упругие бедра артистке все-таки удалось показать. Бузова часто делится своими тренировками в спортивном зале. Спелый «орешек» Ольга не скрыла под кожаными лосинами на шнуровке. Покатые бедра виляли из стороны в сторону при каждом шаге певицы.

Ольга подобрала к сексуальным штанам белоснежные грубые ботинки. На топ Бузова накинула длинное пальто с запахом кипенно-белого цвета. Завершили образ роковой красотки золотые цепи, высокий пушистый хвост и красная помада на губах.

«Секси», «Оля, трек — пушка, спасибо тебе за этот кайф», «Стиль», «Просто бесподобная походка», «Самая яркая», «Гипнотизирующая походка», — восхитились Ольгой ее поклонники в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Ольга Бузова в платье с эффектом голой кожи забыла втянуть живот и устроила жаркие танцы.

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