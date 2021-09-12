«Ох, какой вид»: Карпович в черном боди блеснула рельефными бедрами на фотосессии

Мирослава Карпович попала в рейтинг самых сексуальных женщин России 2008. Однако прославила ее роль в сериале «Папины дочки». Первое время после окончания проекта она не снималась. Более того, актриса стала строить карьеру модели. Она с легкостью меняет имидж и не боится экспериментировать с образами. В прошлом году девушка привлекла к себе внимание, так как стало известно, что она встречается с Павлом Прилучным.

Уже год Мирослава изредка делится тем, что происходит в ее жизни. Она почти не выходит в свет с Павлом, но играет с ним в театре. Примечательно, что недавно он снялся в новом фильме с коллегой актрисы Дарьей Мельниковой. Им пришлось принять участие в пастельных сценах. Поклонники посчитали, что Карпович будет переживать из-за этого. Однако 11 сентября она поделилась кадрами с новой фотосессии.

Актриса позировала в черном боди, оголив прелести фигуры. Мирослава продемонстрировала изящные бедра и стройные загорелые ноги. Она элегантно сидела на полу, демонстрируя красоту своего тела.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Карпович. Многие одарили ее комплиментами. «Шикарная. Эх, мне бы такую фигурку», «Ох, какой вид! Прекрасная», «Какой рельеф», «Ягодицы с ямочками, очень красиво», «Такая тонкая и изящная», «Прям балетные формы», «Одарил же бог телом», «Мира, ты очень красивая, а фигура вообще лебединой красоты», «Ноги очень красивые», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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