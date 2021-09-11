«Моя ты русалка»: Ида Галич похвасталась пышными бедрами в мокром леотарде

Телеведущая облачилась в сексуальный наряд и эротично выгнулась для фото.

Блогер Ида Галич показала на личной странице в Instagram постройневшее тело в купальнике-леотарде черного цвета.

Бывшая жена бизнесмена Алана Басиева позировала возле бассейна. Для отдыха Галич облачилась в черный пляжный наряд с глубоким декольте. Минималистичный принт в виде двух горизонтальных полосок украсил купальник Иды. Обворожительная брюнетка дополнила образ трендовой обувью. Галич надела мюли в тон леотарда.

«Моя ты русалка», — прокомментировала соблазнительный образ Настя Ивлеева.

Подруга Галич осталась в восторге от красоты телеведущей, как и поклонники Иды:

«Ничего себе!», «Фигура огонь», «Ида, у тебя уже потрясающие результат и фигура!», «Ида Васильевна, вы сейчас прекрасны», «Какая красивая фигура, Идончик», «Ива Васильевна, Вы прям секси-шмекси», «Ида, у тебя просто офигенная фигура, красоточка», «Вы прекрасно выглядите», «Очень классно выглядишь».

Напомним, ранее Ида Галич любезно предоставила свой новенький автомобиль для фотографий Насте Ивлеевой. Блондинка эффектно запечатлелась на капоте Rolls-Royce.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.