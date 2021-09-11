«Еще и складки»: Подольская в мини-бикини с пайетками оголила выпирающий живот на испанском пляже

Певица вместе с мужем Владимиром Пресняковым приехала на гастроли и успела искупаться в море. При этом Наталья Подольская не скрыла изъяны фигуры.

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Пара вместе больше 10 лет. У них подрастает сына Артемий. А в прошлом году певица снова стала мамой. Она родила второго сына Ивана. Примечательно, что уже спустя несколько месяцев артист похвасталась стройной фигурой и заверила, что вернулась в форму. Она снова стала выступать на сцене и появляться на светских раутах.

Также Подольская несколько раз вывозила на море детей в этом году. она отдохнула в Турции, Египте, Греции на Мальдивах. А с наступлением осени она вернулась к гастролям, но это не помешало ей отдохнуть. Накануне супруги приехали в Испанию. По словам певицы, они там пробудут только один день. Однако Наталья отправилась на пляж, чтобы искупаться в море. Она облачилась в мини-бикини с пайетками. Певица засняла себя так, что не скрыла складки на животе.

Потом жена Преснякова прогулялась по побережью. При этом она продемонстрировала выпирающий живот. Поклонники удивились тому, что артистка поправилась. Несмотря на прохладную воду, она искупалась в море с мужем.

Пользователи Сети стали активно обсуждать фигуру молодой мамы. «Мы видим,как Подольская с морей не вылазит», «Наташа, вот это животик, вкусно кормят?», «Еще и складки. Что с фигурой?», У вас что-то фигура не спортивная, грудь обвисла«, «Закрытый купальник лучше носить, будете выглядеть моделью», «Поправились», «Снова на море, просто уже раз 10», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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