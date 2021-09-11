«Дразнилка-мурзилка»: Наталья Подольская пикантно развернула ножку в небесно-голубом бикини

На личной странице исполнительница Наталья Подольская показала свежее фото в ярком бикини и сетчатой тунке. Знаменитость не скрыла сочные бедра и рельефные икры в соблазнительном наряде цвета морской лагуны.

Жена музыканта Владимира Преснякова похвасталась тем, что вновь оказалась на море. Наталья запечатлелась на пляже возле одного из отелей юга Португалии.

«Очень сложные гастроли, ребята! Не переживайте за меня», — пошутила Подольская.

Поклонники рыжеволосой красавицы могли только позавидовать работе с видом на пальмы и белый песок. Подольская вслед за Агутиным улетела в Португалию. Тут артистка не только выступала, но и выгуливала пляжные образы. Один из них игриво оголил притягательные ножки певицы. Наталья растопырила пышные бедра прямо на лежаке.

«Дразнилка-мурзилка», «Нельзя быть красивой такой красивой!», «Королева», «Шикарный вид! Такая гармония во всем облике», — написали слова восхищения фигурой артистки ее фолловеры.

Напомним, ранее Наталья Подольская скорректировала фигуру трендовыми брюками с разрезами и принтом «горох».

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