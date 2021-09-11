Каменских в лифе и белоснежных стрингах, впивающихся в сочные ягодицы, запечатлелась на отдыхе

Певица Настя Каменских в Instagram разместила очередной восхитительный снимок. На фотографии она запечатлена в белоснежном лифе и стрингах такого же цвета, которые буквально впиваются в ее сочные ягодицы.

Судя по всему, украинская звезда находится на отдыхе в отеле. Выглядит она просто невероятно, что, конечно, отметили и пользователи в комментариях. Правда, нашлись и противники подобных фотографий.

«Мы каждый день готовы смотреть на эту попу», «Мечта каждой леди. Ванна и шикарный вид», «Настя, ты бываешь когда-то одетая? Неужели кроме голого зада показать нечего? Ты же красивая девушка», «Она любит свое тело и считает нормальным его показывать. Тем более, что выглядит она действительно прекрасно. Если кому-то не нравится, то не смотрите», — отметили в комментариях подписчики.

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Напомним, что Настя Каменских чуть больше двух лет назад вышла замуж за своего давнего коллегу по музыкальной команде рэпера Потапа. Парочка счастлива вместе и мечтает о совместных детях.

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