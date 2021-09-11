«Обалденная»: Мария Горбань изящно закинула ножку на новенький «Бентли»

Жена кинооператора Кирилла Зоткина — Мария Горбань — опубликовала свежее фото в мини-шортиках с перьями на личной странице в Instagram. Знаменитость подпирала стройными бедрами капот новенькой машины.

Горбань в кроп-топе молочного оттенка и джинсовых шортах с украшением в виде перьев прокатилась на автомобиле класса люкс. Мария осмотрела машину стоимостью более 10 миллионов рублей. К слову, белоснежная модель кроссовера пришлась артистке по вкусу. Горбань оценила салон машины и ее кузов.

«Конфета», — рассказала Мария о своих ощущениях от поездки на новенькой машинке.

«Отпадные шорты», «Мария, вы про машину или про себя?», «Супер, мечта просто», «Фигура фантастическая», «Поздравляю! Она обалденная!», «Две конфеты», «И Вы конфетка, всегда и везде!», — написали восторженные поклонники Горбань.

Напомним, ранее Мария похвасталась растяжкой, как у Анастасии Волочковой. Артистка высоко задирала ноги в магазине. К слову, присутствие сына совсем не мешало актрисе. Она привыкла эпатировать поклонников.

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