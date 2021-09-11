Долина с маленькой Верой на руках: появились уникальные фото с крестин дочери Началовой

Снимки были сделаны в 2007 году.

На фанатской страничке в Instagram дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной появились архивные снимки, которые датированы 2007 годом. На фотографиях можно увидеть кадры с крестин девочки. Вере Алдониной тогда не было еще и годика.

Так на снимках девочку держит на руках ее крестная мама – певица Лариса Долина. Также на кадрах с крестин есть и крестный девочки футболист Ролан Гусев, близкий друг отца Веры Евгения Алдонина. Спортсмены когда-то вместе играли за московский ЦСКА.

Фанаты Веры Алдониной также поздравили с днем рождения Ларису Долину, которой исполнилось 66 лет. Они посвятили ей красивые строчки: «Вас поздравляя с днем рождения. Я вам желаю долгих лет. Любви, удачи, вдохновения, чтоб не было по жизни бед».

Напомним, что Лариса Долина после смерти Юлии Началовой стала с удвоенной энергией заботиться о Вере Алдониной. Певица рассказывала, что они нередко созваниваются. Исполнительница внимательно следит за творческими успехами наследницы Началовой.

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