«Просто бомба»: Виктория Лопырева подчеркнула фигуру спортивным костюмом с лосинами

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Виктории Лопыревой появилась свежая фотография знаменитости в обтягивающем трикотажном костюме.

Жена Игоря Булатова похвасталась бесконечно длинными ножками в спортивных брюках в облипку. Виктория отдала предпочтение черным и болотным оттенкам. Лопырева дополнила лосины лонгсливом на замке. Соблазнительный укороченный топ эффектная блондинка скомбинировала со спортивной бейсболкой черного цвета. В тон головного убора Лопырева подобрала кроссовки из ткани.

Виктория позировала на фоне больших металлических матрешек. Лопырева вышла на пробежку и наткнулась на новую локацию напротив гостиницы «Украина». Модель не упустила возможность сфотографироваться и похвастаться стройной фигурой.

«Восхитительная дива», «Какая фигура!», «Виктория, вы идеальны», «Ты просто бомба», — написали поклонники Виктории в комментариях под фото.

Напомним, ранее результатами похудения поделилась актриса Агата Муцениеце. Экс-возлюбленная Павла Воли не смогла удержать штаны. Джинсы слетали с бедер артистки.

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