«Я не понимаю»: Агата Муцениеце не заметила, как сильно похудела

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Агаты Муцениеце появилась запись, в которой знаменитость похвасталась стройной фигурой в бюстгальтере и широчайших брюках.

Бывшая жена Павла Прилучного показала разноцветные джинсы, которые стали слишком велики блондинке. Муцениеце придерживала руками джинсы радужного оттенка. Знаменитость недоумевала, почему брюки слетали с нее.

«Друзья, я, конечно, ничего не хочу сказать. Хвалиться — это не мое. Но я просто не понимаю, как мне носить теперь эти штаны?»— заявила Агата.

Актриса показала тонкую талию, оголившись перед зеркалом. Агата подчеркнула аккуратную грудь лифом белоснежного цвета. Также Муцениеце засветила тонкие руки. Судя по реакции Агаты, она похудела не специально. Однако таким результатам позавидуют многие девушки.

Напомним, ранее Агата Муцениеце в тугих трусиках-стрингах эпично нырнула в воду. Актриса высоко задрала ногу перед погружением. Таким способом экс-возлюбленная Прилучного показала свое чувство юмора. Неидеальный облик и правда рассмешил поклонников Агаты.

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