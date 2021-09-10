«Горяча и бешена»: Светлана Лобода сексуально выгнулась на скалах в трендовом бикини

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Светланы Лободы появились свежие фотографии знаменитости в купальнике с животным принтом.

Лобода поделилась кадрами с отдыха. Таким способом эффектная блондинка решила продлить лето в ленте поклонников. «Горячие» снимки растопили не одно «холодное» сердце.

«Тропикана-женщина горяча и бешена», «Сладкая ягодка», «Светочка, Вы такая стройная», «Небо само к вам тянется», «Великолепная», «Это нереально красиво», «Ну что ты творишь?!», «Замерло сердце. Хочу к к тебе», «Как можно быть такой сумасшедшей?», — написали поклонники Лободы в комментариях под фото.

Светлана позировала на скале. Загорелая и стройная Лобода похвасталась аккуратной грудью в лифе-треугольничках. А узкие трусики на тонких веревочках подчеркнули сочные бедра артистки.

К слову, не только Светлана Лобода выбирает актуальный анималистический принт для пляжных нарядов. Ранее в леопардовом бикини запечатлелась бывшая жена рэпера Гуфа — Айза Долматова. Также телеведущая Виктория Боня позировала в купальнике с пятнами, как у дикой кошки.

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