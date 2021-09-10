«Умирала по нему»: Эвелина Бледанс похвасталась волнующим бикини с принтом Versace

Актриса Эвелина Бледанс разместила на личной странице в Instagram кадры в купальнике и халатике для пляжа.

Экс-жена кинорежиссера Александра Семина похвасталась роскошной фигурой в мини-бикини с принтом Versace. Эвелина призналась, что в молодости обожала такой дизайн на одежде. Бледанс была готоа ходить только в одежде этого модного бренда.

«Вчера, говорят, был день красоты! Ловите красоту в ленту. Вот и я вернула в свой гардероб принт Versace. Лет 20 назад умирала по нему и вот снова приняла с удовольствием», — отметила Эвелина.

Бледанс позировала возле живописного фонтана в черном бикини с золотистыми узорами. На голове артистки красовалась соломенная шляпа с широкими полями и черной лентой. Эвелина игриво закинула одну ножку на самую высокую ступень фонтана. А правой рукой Бледанс поддерживала шляпку. Знаменитость смотрела томным взглядом вниз.

Поклонники Бледанс восхитились 52-летней актрисой в откровенном наряде. А некоторые были уверены в том, что Эвелина выглядит лучше молодых моделей:

«Какая утонченная фигура! Многие молоденькие девчонки явно кусают локти», «Ох, Бледанс, мне кажется, что в тебя влюблены не только все мужчины, но и женщины», «Вы там, наверное, фурор произвели».

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