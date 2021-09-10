«Фигура хороша»: Анна Калашникова повиляла спелым «орешком» в бикини с кисточками

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Анны Калашниковой появилась запись, в которой знаменитость потрясла сдобными булочками на фоне моря.

Калашникова улетела в солнечную Турцию. Однако даже в отпуске длинноволосая красавица беспокоится о фигуре.

«Теперь как бы не набрать лишние килограммы. Мне кажется, что за три дня я уже набрала. Нужен совет! Нужно мне ходить в зал или идеальна?», — поинтересовалась Калашникова у своих поклонников.

Анна собрала волосы в пучок и продемонстрировала фигуру в бикини блестящего цвета. Розовый и золотистый оттенки переливались на солнце, как и загорелая кожа артистки. Калашникова походкой от бедра прошлась по деревянному мосту на фоне моря. Певица эффектно повиляла упругими ягодицами. Она сверкнула пышным бюстом и стройными ножками. А фанаты озвучили красавице свой вердикт:

«Фигура хороша, но в зал походить можно», «Богиня», «Ты идеальна», «Самая красивая».

Напомним, ранее Анна Калашникова рассказала о своей недвижимости в Италии. Актриса переживала за квартиру на фоне новостей о затоплении некоторых регионов.

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