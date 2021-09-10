«Надо иногда включать стерву»: Бородина высказалась о наглеющем окружении

Телеведущая пояснила, почему она не всегда бывает покладистой.

10 сентября популярная телеведущая Ксения Бородина поделилась с поклонниками новой порцией откровений. Основываясь на личном опыте, 38-летняя звезда пришла к выводу, что, чем лучше относиться к людям, тем больше они наглеют.

«Надо иногда включать суку и стерву, чтобы люди сильно не расслаблялись и не думали, что им все можно. Иначе сядут на тебя, ножки свесят и поедут. Бывало, покажешь разок характер — и человек сразу на попятную. Мол, прости, извини, я не хотел, и вообще черт попутал», — пишет Ксения в Instagram.

Она напомнила всем своим знакомым, что остается «белой и пушистой» только до тех пор, пока человек ее не разочарует или не начнет использовать. Те же, что перейдет границы дозволенного, увидят совсем недобрую Бородину.

Подписчики в комментариях разделились на два лагеря. Одни поддержали звезду в рассуждениях о личных границах, а другие отметили, что ведущая все никак «не сменит пластинку» обиженной женщины после развода с мужем.

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