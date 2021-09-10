«Марина была намучавшаяся»: какие слова сказали звезды на свадьбе Федункив

9 сентября на канале «Пятница!» в специальном выпуске проекта «Четыре свадьбы» показали торжество в честь брачного союза Марины Федункив и итальянца Стефано Маджи. Уже на следующий день передача стала доступна в YouTube.

Поддержать молодых собрались звезды российского шоу-бизнеса и итальянские друзья Стефано. Среди гостей были замечены Сергей Лазарев, Николай Басков, Николай Цискаридзе, Елена Малышева, Екатерина Скулкина, Мария Кравченко, Татьяна Морозова и другие знаменитости. Все они были рады от того, что Федункив наконец нашла семейное счастье.

«Последние лет семь Марина была одинокой гармонью на экране телевидения. И когда, наконец, видно, что театральный образ не начинает довлеть над человеком и его судьбой, меня это очень радует. Марина была намучавшаяся, намыкавшаяся. Дай бог, чтобы это изменилось», — сказал Николай Цискаридзе. «Мы с Мариной знакомы давно. Она позитивная, шабутная, напористая, сексуальная, домашняя. Я безумно счастлив, что она наконец-то нашла человека, которому сможет подарить свою любовь и свою невероятную энергию», — поделился Николай Басков.

«Я считаю Марину теплым и добрым человеком с очень непростой судьбой. И я считаю, что она заслужила семью и мужа-итальянца», — добавила Елена Малышева.

Ведущей праздничного вечера выступила блогер Наталья Краснова. Перед новобрачными и гостями выступили группа «Винтаж» и легендарный коллектив Arabesque. Федункив призналась, что они со Стефано не планировали устраивать большой праздник. но ее продюсер убедил в необходимости обратного.

«Если честно, я где-то в глубине души этого хотела, но до конца совершенно в это не верила. Было бы проще, если бы мне было 19 лет, когда за спиной нет такого багажа и жизненного опыта. Мы расписались втихушку в МФЦ, в масках, чтобы никто не увидел и не узнал. Думала, если что, мы также легко и разбежимся в том же МФЦ», — поделилась Марина.

А вот ее муж о возможном разводе совсем не думает.

«Марина мне очень нравится, я люблю ее. Почему люблю? На это есть тысячи причин. У Марины сердце, которое улыбается. Но сначала она была абсолютно тяжелая, всегда спрашивала, почему мне нужна она, а не итальянская женщина», — говорит Стефано.

Напомним, в жизни 50-летней звезды Comedy Woman Марины Федункив были два брака, но матерью женщина так и не стала. Весной 2021 года она скромно расписалась с итальянским женихом, а пышную свадьбу устроила в конце лета — на свой юбилей.

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