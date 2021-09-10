Десять лет вместе: молодая жена Соколова из «Уральских пельменей» поделилась кадром с их свадьбы

Жена юмориста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в сторис Instagram опубликовала красивый кадр с их свадьбы, которая состоялась десять лет назад. Пара отмечает 10 сентября оловянную или розовую свадьбу.

На снимке Дмитрий Соколов и его жена счастливы вдвоем. При этом молодая супруга шоумена и основателя «Уральских пельменей» с трудом сдерживает слезы.

«Десять лет назад я думала, что не забуду про десять лет со дня свадьбы. А Дима был уверен, что не вспомнит годовщину. А сам вспомнил сегодня». Ксения Соколова

Напомним, что Ксения младше своего мужа на 23 года. При этом у пары трое общих детей. В 2012 году у пары на свет появилась дочь Мария. Сына Ивана Ксения Соколова родила в 2015 году. Наконец, в 2017 году у пары появилась дочь София.

Заметим, что у Дмитрия Соколова есть еще двое наследников от предыдущего брака. Сын Александр появился на свет в 1992 году, а дочь Анна — в 2002-м.

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