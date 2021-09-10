«И как потом не захотеть партнера?»: Верник показал репетицию интимной сцены с Ребенок

В ночь на 10 сентября актер Игорь Верник поделился с поклонниками видео с репетиции спектакля «Чайка», который идет в МХТ имени Чехова. На ролике он и актриса Александра Ребенок репетируют сцену любви Тригорина и Аркадиной. Для этого они обнимаются, сидя на полу, и страстно «целуются», лишь слегка касаясь друг друга губами.

Артисты пытаются придумать, как им из этого положения завалиться на пол, чтобы герои продолжили интимную сцену. Это оказывается совсем нелегко, так как во время сплетения тел переход в горизонтальное положение может быть неудобным, а то и болезненным. Звезды ищут варианты, меняя откровенные позы и страстно касаясь друг друга. И все это на деревянном полу.

Подписчики Верника оценили, что придумать и поставить интимную сцену для спектакля совсем не просто. «Трудная работа», «Тяжелые трудовые будни», «Эх, не на того я училась в институте», «Сколько живу и даже не задумывалась, что это вот так происходит», «Есть, конечно, пара плюсов в актерской профессии…», «Это точно репетиция?», «Здорово. И как потом не захотеть партнера?» — такие комментарии появились под видео актера.

Добавим, что ближайшие показы «Чайки» пройдут 10, 11 и 16 сентября.

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