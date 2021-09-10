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«Он такой сексуальный»: Кейт Миддлтон отпустила редкий комплимент в адрес принца Уильяма

Еще в 2006-м году будущая герцогиня Кембриджская посетила выпускной Уильяма.

«Он такой сексуальный»: Кейт Миддлтон отпустила редкий комплимент в адрес принца Уильяма
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям начали встречаться будучи студентами. Их отношения продолжались практически десять лет, прежде чем британский принц сделал предложение. Это произошло осенью 2010 года. А в 2006-м Кейт вместе со своими родителями побывала на выпускном Уильяма в военной академии. Во время парада будущий король предстал в форме, чем вызвал эмоции у Миддлтон. Эксперты проанализировали видеозаписи и пришли к выводу, что Кейт, глядя на Уильяма, прошептала ему комплимент.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон (в центре) на выпускном принца Уильяма в 2006 году. Фото: Global Look Press

«Я люблю его, он такой сексуальный в этой форме», — цитирует слова герцогини goodto.com.

Принц Уильям на выпускном
Принц Уильям на выпускном в военной академии. 2006 год. Фото: Global Look Press

Напомним, в этом году герцоги Кембриджские отметили десятилетие совместной жизни. Они воспитывают троих детей, а в ближайшее время планируют перебраться из Кенсингтонского дворца в Виндзорский замок, чтобы быть ближе к королеве.

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