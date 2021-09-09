«Мужчинам это смотреть с утра!»: Виктория Боня прикрыла розами внушительную грудь

Бывшая избранница бизнесмена Александра Смерфита — Виктория Боня — запечатлелась в чувственном образе среди цветов. Фото знаменитость разместила в личном микроблоге.

Модель облачилась в атласный пиджак черного цвета. Виктория надела блейзер с отложным воротничком на голое тело. Блестящая ткань гармонировала с лоском загорелой кожи эффектной блондинки. Боня не скрыла пышного бюста под жакетом. Более того, Виктория вытянула пленительную ножку и поднесла розовый цветок к сочным формам.

«Моя слабость. Очень люблю цветы», — написала Боня в комментариях под фото.

Фанаты Виктории не остались равнодушными. Боня в цветах взбудоражила фолловеров.

«Невероятная, сексуальная девочка», «Какая красивая на этой фотографии», «На тебя приятно смотреть», «Виктория, Вы красавица», «Эти два «шарика» забирают все внимание. Цветов тут нет. Вика, ну как ты хороша», «Мужчинам это смотреть с утра!», «На первом фото Вы очень похожи на Ирину Шейк! Красотка», «Не стыдно быть такой красивой?», «Какой пиджак, идеально сидит», — восхитились взбудораженные поклонники Бони.

Напомним, ранее Виктория Боня устроила истерику из-за отсутствия еды на съемках шоу «Звезды в Африке».

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