«Вот это сдоба!»: новая девушка Тимати в купальнике подразнила аппетитными прелестями

Тимати давно стал не только артистом и бизнесменом, но и одним из самых завидных женихов в стране. Он регулярно путешествует, создает телевизионные шоу и балует себя дорогостоящими нарядами. А вот свадьбы у него не было, хоть он и уже успел дважды стать папой. У него есть дочка Алиса от отношений с Аленой Шишковой, с которой он был вместе пять лет, а также сын Ратмир от Анастасии Решетовой, с которой рэпер расстался в прошлом году.

Поклонники были уверены, что Тимати может встретить свою любовь на шоу «Холостяк», но с победительницей проекта Катей Сафаровой у него был непродолжительный роман. Этой осенью артист отметился на Миконосе с длинноногой блондинкой. Он стал публиковать с ней фото, но скрывать лицо избранницы. Позже выяснилось, что его очаровала украинская модель Саша Дони.

Несколько недель они провели в Греции. Девушка постоянно носила откровенные платья. Но накануне она вернулась в Киев, где уже давно живет. Саша стала отвечать поклонникам на вопросы и делиться снимками. Некоторые кадры оказались весьма откровенными. Она рассказала, что занималась художественной гимнастикой, поэтому у нее роскошный шпагат. Также избранница Тимати следит за фигурой.

Но новом фото модель позировала в купальнике, оголив свое мягкое место. Дони показала упругие ягодицы и безупречные стройные ноги.

Поклонники были сражены тем, как выглядит модель. Многие осыпали ее комплиментами. «Я в шоке с фигуры», «Фигура просто отпад! Саша просто красотка», «Красотка, слов нет», «Господи Иисусе, вот она идеальность, как есть», «Детка, ты просто космос», «Грудь как два яблока, а вот бедра просто персик», «Вот это сдоба!», «Какой персик!» — прокомментировали кадры подписчики.

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