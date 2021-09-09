«Хороши тыковки»: новая девушка Тимати в кружевном боди сексуально оголила роскошную грудь

Тимати давно стал завидным холостяком. Прощаться с этим званием он не спит, но и одиноким его назвать сложно. Рэпер длительное время был в отношениях с моделью Аленой Шишковой. Потом он стал жить с первой «вице-мисс Россия» Анастасией Решетовой. Однако и первую и вторую избранницу он бросил, когда они подарили ему по ребенку. У него подрастает дочка Алиса и сын Ратмир.

Весной Тимати искал себе невесту на шоу «Холостяк», но победительница Алена Сафарова в итоге вернулась в Испанию, где уже давно живет. А вот артист этой осенью провел время на Миконосе в компании новой пассии. Его избранницей оказалась Саша Дони, украинская модель. Они делились совместными фото, но прятали лица. При этом блондинка облачалась в пикантные наряды и хвасталась растяжкой.

Накануне Саша вернулась в Киев, где уже давно живет. Она пообщалась с поклонниками и опубликовала ряд смелых фото. На одном из кадров модель предстала в ванной комнате с приспущенными джинсами. Она блеснула формами в кружевном боди с глубоким декольте, показав внушительный бюст. Дони призналась, что весит 60 килограммов.

Поклонники были впечатлены ее красотой. Одни одарили ее комплиментами, а другие осудили за пикантный кадр. «Фигура потрясающая», «Что за ангел», «Ох, какая девочка», «Это для Тимура фото в уборной?», «Хороши тыковки», «Ну грудь зачетная, тут слов нет», «Такую увидишь и забудешь, как разговаривать», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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