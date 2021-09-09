«Дышать получается?»: Ирина Шейк перетянула пышную грудь атласным топом-корсетом

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей избранницы актера Брэдли Купера — Ирины Шейк — появилась фотография знаменитости в дерзком и соблазнительном образе. 35-летняя супермодель позировала в образе «подружки рэпера».

Ирина отдала предпочтение глянцевому топу-корсету на тонких бретелях. Модное изделие оголило низ живота знаменитости. А джинсы дымчатого оттенка с массивными карманами благодаря низкой посадке показали наливные бедра Шейк. Ирина дополнила сексуальный образ с ярко-оранжевым топом молочными босоножками на каблуке. Модель завершила сногсшибательный образ короткой стрижкой.

Фанаты Шейк остались в восторге от пленительного декольте красавицы. Они даже запереживали, могла ли Ирина в нем дышать. Настолько топ обтягивал сочный бюст актрисы.

«Пожар», «Дорогая, эффектная женщина», «Можно подумать, что это девушка рэпера», «Вау, Ирина! Вы красавица!», «Ох, эти «глаза»!», «Вот это объем!», «Ирочка — просто шик», «Очень сексуально», «Дышать получается?», — написали восторженные поклонники Шейк.

Напомним, ранее Ирина Шейк рассталась после нескольких месяцев отношений с бывшим возлюбленным Ким Кардашьян. Фанаты Канье Уэста убеждены, что музыкант может вернуться к матери своих детей.

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