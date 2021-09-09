Невесомое и легкое: Барановская вслед за Брежневой предстала в воздушном платье свободного кроя

Юлия Барановская в свое время была возлюбленной футболиста Андрея Аршавина. Она даже родила от него троих детей, но свадьбы они так и не сыграли, а потом спортсмен ушел из семьи. После этого Юлия смогла не только сама воспитать наследников, но и построить карьеру на телевидении. Теперь она часто появляется в разных передачах, ведет концерты и путешествует.

Минувшим летом Юлия провела время с детьми в Греции. А вот осенью ей довелось съездить в Турцию, где она не только отдыхала, но и снималась для одной из передач. Телеведущая оказалась в Каппадокии, где не только позировала на фоне десятков летающих воздушных шаров, то и взбиралась в горы. При этом Барановская каждый раз облачалась в летние наряды — от шорт до платьев.

А вот на прогулке, где телеведущая повстречала мороженщика, который делает целое представление из продажи холодного десерта, она отметилась в актуальном в этом сезоне наряде. Юлия предстала в платье оверсайз канареечного цвета. Воздушный наряд с открытой спинкой скрыл фигуру звезды, но и сделал визуально ее более хрупкой.

Примечательно, что ранее Вера Брежнева отметилась в таком же платье, только розового оттенка. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. «Юличка, какая же ты красавица», «Этот образ вам идет», «Платье очень крутого цвета», «Как мне нравится наряд, невесомый, воздушный», «Очень красивая», «Платье покорило мое сердечко», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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