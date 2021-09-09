«А где прятала такое?»: Бузова в лифе из треуголиков призывно показала сочную часть груди

Ольга Бузова уже много лет ведет передачи и снимается в разных проектах. В этом году она покинула шоу «Дом-2». Девушка решила изменить свою жизнь. Она стала чаще отдыхать за границей, участвовать в новых шоу и недавно занялась танцами на пилоне. За три летних месяца артистка поправилась, чего не стала скрывать. Она носила мини-юбки и смелые платья, оголяя свои ноги и бедра.

Не раз Ольга признавалась, что у нее были комплексы из-за маленькой груди, но она от них избавилась. Телеведущая не раз участвовала в откровенных фотосессиях. А теперь она приготовила новый трек и решила опубликовать пикантный кадр, чтобы анонсировать новость. Бузова предстала в кадре в джинсовых мини-шортах и лифе из треуголиков, завязки которого обмотала вокруг стана.

Артистка засветила не только плоский живот, но и налившийся бюст. Она позировала у строительного столика с молотком.

«Мои хорошие, сегодня в ночь с 9-го на 10-е начинается моя новая музыкальная история. Новый трек, предзаказ третьего альбома и шоу „Вот она я“, которое я готовлю для вас. Как всегда безумно нервничаю… и жду ночи, чтобы скорее поделиться с вами своей новой песней», — написала звезда.

Поклонники были изумлены увиденным. Многие удивились, увидев бюст телеведущей. «Безупречно выглядишь, моя самая любимая!», «Ого, а где прятала такое? Грудь есть», «Оля, грудь появилась, поправилась красотка», «Эффектное декольте», «А ложбинки не было и нет», «А что с грудями? Почему они квадрантные. Зачем так фотошопить», — стали комментировать пост подписчики.

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