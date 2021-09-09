«Выглядит уныло»: стилист назвала явные ошибки в образе Аллы Пугачевой, облачившейся в костюм

Примадонна появилась на премьере сериала в брючном костюме с поясом. Ее лук разобрала стилист-имиджмейкер Юлия Маковецкая. Она посчитала, что артистке нужны советы в области моды.

Алла Пугачева не частая гостья на светских раутах. Большую часть времени она проводит в замке в деревне Грязь. Певица любит играть с двойняшками Лизой и Гарри. Однако также артистка с мужем Максимом Галкиным зачастую принимает дома гостей. Каждый раз Примадонна продумывает свои наряды. Она зачастую отдает черному цвету предпочтение, если мероприятие вечером, и пастельным, если появляется на публике днем.

8 сентября Алла Борисовна впервые за долгое время пришла на красную дорожку. Она появилась на премьере сериала «Вертинский» с мужем. Для такого случая певица выбрала брючный костюм в тонкую полоску и черную блузку, которую украсила поясом. Кожаные ботинки дополнили ее образ. Пугачева присобрала волосы, оставив челку-шторку и пряди у лица.

Поклонники были рады видеть артистку. Многие восхитились тем, как она выглядит в 72 года. А вот ее наряд пришелся по вкусу не всем. Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Юлия Маковецкая.

«Алла Борисовна, готова стать вашим стилистом! Рада, что Примадонна появляется в мире светской хроники. Но к образу как всегда есть множество вопросов. Все пропорции в нем нарушены: — голова по сравнению с телом выглядит большой, — низ хочется уравновесить, — убрать пояс, — добавить более современную обувь. Итог: костюм в свете софитов выглядит уныло и грустно. Уверена, что это дорогой бренд, но образ в целом — не про роскошь, которую Примадонна заслуживает, а про „научите меня одеваться“. Я бы рекомендовала приобрести однотонный костюм лаконичного цвета с более объемным низом, который будет уравновешивать пропорции. И обязательно сменить укладку на современную. Алла Борисовна, я иду к вам!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Юлия Маковецкая — стилист-имиджмейкер. Опыт работы – 7 лет и 2000+ шопингов, 200+ мероприятий для 50 000 человек. Она также руководитель собственного event-агентства, один год работала байером в Южной Корее, а еще сооснователь Всероссийского сообщества стилистов и амбассадор UMA.

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