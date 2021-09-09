Жена Александра Цекало вывалила на обозрение свою большую грудь, катаясь на машине по США

Художница Дарина Эрвин младше продюсера на 30 лет, но это обстоятельство им не мешает быть счастливыми.

Молодая жена продюсера Александра Цекало художница Дарина Эрвин в сторис Instagram в очередной раз показала подписчикам свою выдающуюся грудь. На кадрах видео она сидит за рулем автомобиля. При этом камеру телефона Дарина Эрвин словно специально направила на свой белоснежный топ, который, однако, не может скрыть ее формы.

На кадрах Дарина Эрвин запечатлена в солнцезащитных очках. Она улыбается и радуется жизни.

Напомним, что недавно в СМИ прошла информация, якобы Дарина Эрвин беременна от Александра Цекало. Пока парочка официально на этот счет не высказывалась. Возможно, какие-то заявления последуют в самое ближайшее время.

Заметим, что Дарина Эрвин и Александр Цекало уже несколько лет проживают вместе в США. Художница на регулярной основе выкладывает в Сеть свои рисунки. А вот с мужем она позирует крайне редко.

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