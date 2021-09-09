«Кристиночка подарила перед днем рождения»: Галкин показал дочь Лизу в модном пальто в замке

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram поделился кадрами со своей дочерью Лизой. На записи она красуется перед выходом из замка в деревне Грязь в модном пальто. Вдали можно заметить ее братика Гарри.

«Откуда у тебя такое пальтишко?» — задал вопрос семилетней дочери Максим Галкин.

«Кристиночка подарила перед днем рождения. У меня еще, конечно, береточка такая была, но мы ее сегодня не взяли», — заметила Лиза Галкина, намекая на подарок от старшей дочери Примадонны и своей сестры Кристины Орбакайте.

«Красотка!» — только и смог вымолвить юморист.

Напомним, что Лиза Галкина и ее брат Гарри в этом году пошли уже во второй класс своей гимназии. Кстати, совсем скоро, 18 сентября, Лизе и Гарри Галкиным исполнится восемь лет. Они появились на свет в 2013 году от суррогатной матери. Телеведущий и шоумен без ума от своих наследников. Он регулярно выставляет в Сеть кадры с ними.

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