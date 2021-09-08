Полина Гагарина в белоснежной мини-юбке и на шпильках блеснула красотой ног на модном показе

Певица стала одной из моделей на шоу, которое организовала Оксана Лаврентьева. Она сразила публику образом и фигурой.

Полина Гагарина не скрывает, что ее жизнь насыщенна событиями. Порой певица жалуется, что у нее нет времени на сон. В этом году она возобновила гастроли. Она делала перерыв летом, когда отправилась отдыхать с детьми на море. Потом артистка ездила на съемки и отметилась на «Новой волне» в Сочи, где смогла провести один день. С наступлением осени ее график не стал менее загруженным.

8 сентября Полина отправилась на модный показ, который организовала Оксана Лаврентьева. Она стала не простой гостьей, а моделью. В зале, где сидели десятки гостей, певица дефилировала в белоснежном костюме с мини-юбкой и жакетом оверсайз. Лук дополнял черный топ-бандо и туфли-лодочки на шпильке. Гагарина продемонстрировала красоту своих стройных ног. она также была с необычной прической, сделав рваную челку.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. Многие одарили 34-летнюю звезду комплиментами и признались, что из нее получилась идеальная модель.

«Вы как всегда шикарны! Полина, вы такая настоящая», «Ты такая живая и настоящая тут!», «От ваших ног сложно отвести глаза», «Как стильно!», «Полина, вы просто прекрасны», «Сногсшибательная!», «Очень красивый комплект», «Ваши ноги безупречны», «Это лучший образ», «Как вами налюбоваться», «Вы словно леди из будущего», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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