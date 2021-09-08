Акцент на талию: Валерия отметилась в шифоновом мини-платье лимонного цвета и ультрамариновых лодочках

Валерия не скрывает, что любит работать. Она выступает на сцене уже длительное время. Ее хиты «Часики» , «Ты грустишь» и другие композиции до сих пор звучат на дискотеках. При этом сама певица следит за внешностью и может похвастаться стройной фигурой. Поклонники отмечают, что она нисколько не изменилась за минувшие годы. При этом она следит за модой и не боится экспериментировать.

В последнее время Валерия едва успевает отдыхать. Она снимается в новой передаче «Добрый день с Валерией». Для эфира ей подбирают броские и женственные наряды. На этот раз она запечатлелась в шифоновом мини-платье лимонного цвета. Наряд украшал воротник и пояс, а ультрамариновые туфли завершили аутфит. Артистка сидела в кресле, скрестив стройные ноги.

«Каждый понедельник на телеканале TВ-3-russia в 13:35 программа „Добрый день с Валерией“. Какие же интересные люди приходят в гости, сколько полезной информации в наших многочисленных рубриках, ну а вся команда —вообще», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Иосифа Пригожина. Многие заверили, что образ освежил певицу. «Вам очень идет желтый», «Прелесть какая. Милая, обаятельная, нежная и самая стильная», «Ну картинка! Вы умница», «Этот цвет так вас освежает и молодит», «Куколка наша всегда на высоте и с прекрасным вкусом», «Ножки такие красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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