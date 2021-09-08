Романтический стиль: Барановская предстала в белоснежном платье оверсайз с рукавами-фонариками

Телеведущая поделилась красочными кадрами из поездки в Турцию. Она забралась в горы в женственном наряде.

Юлия Барановская знакома многим зрителям, так как является телеведущей. После расставания с Андреем Аршавиным ей удалось построить карьеру на телевидении. При этом она воспитывает троих детей — Артема, Яну и Арсения. Обычно бывшей возлюбленной футболиста часто предлагают вести концерты и фестивали. Однако свободное время она посвящает наследникам и путешествиям.

Не так давно Юлия смогла отдохнуть в Греции. Там она каталась на корабле с детьми. А вот осенью телеведущей удалось побывать в Турции. Она посетила одно из излюбленных туристами мест — Каппадокию. Многодетная мама полетала на воздушном шаре и забралась в пещеры. Примечательно, что каждый раз она представала в новых нарядах. Для позирования на скале Барановская выбрала образ в романтическом стиле.

Она предстала в белоснежном платье оверсайз с рукавами-фонариками. Воздушный наряд скрыл ее фигуру и подчеркнул бронзовый загар.

«Они зашли через дверь, а мы всегда премся через окно», — засмеялась звезда.

Поклонники восхитились смелостью знаменитости. Многие осыпали ее комплиментами и отметили, что она выглядит очень нежной в таком платье. «Юля, вы просто очарование», «Боже! Какая красота! Просто шикарно!», «Все-таки вы не зря бегали», «Такая милая», «В этом платье вам 15 лет», «Это ваш образ, полностью», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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