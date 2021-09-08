Мэтт Деймон признался, что имеет секретную страничку в Instagram с 76 подписчиками

50-летний голливудский актер Мэтт Деймон не пользуется соцсетями. В новом интервью он высказал свои мысли на этот счет.

«Я просто никогда не видел в этом смысла. И со временем я чувствую себя все лучше и лучше от этого решения. Я понимаю, что хочу быть связанным со всеми на Facebook, но моя жизнь и так очень наполнена, и я действительно связан со всеми, с кем мне нужно быть на связи. А что касается Twitter, я просто рефлекторно не верю, что моя первая рефлексивная реакция на что-то обязательно должна распространиться по всему миру», — рассказал актер журналу GQ.

В Instagram официальной страницы Мэтта вы тоже не найдете — только фан-аккаунт. Однако в интервью звезда боевиков поделился, что у него все-таки есть «очень личная страничка», которую он использует, чтобы наблюдать, как растут дети его друзей по всему миру. Иногда он даже публикует там посты.

«У меня 76 подписчиков, и я написал 40 постов с 2013 года», — прокомментировал Деймон, показав журналисту свой секретный аккаунт.

Последнее фото в нем — снимок 15-летней дочери артиста Изабеллы в ее день рождения, на котором девочка демонстрирует папе неприличный жест. Мэтт признался, что подросток делает так каждый раз, когда ее пытаются сфотографировать.

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