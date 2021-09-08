«Семья стала важной частью моей жизни»: Кончаловский запечатлелся на отдыхе с женой и сыном

Как отметил режиссер, раньше все было совсем иначе.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram разметил красивый кадр со своего отдыха с семьей. На фотографии можно увидеть режиссера в обществе жены-юриста Марии Леоновой и сына Тимура, которому в этом году исполнилось четыре годика.

«Семья стала для меня очень важной частью моей жизни. Раньше было иначе». Егор Кончаловский

«Повезло семье. Очень важно быть частью чьей-либо жизни. Особенно вашей, Егор Андреевич. Берегите это состояние в себе», «Сыночек у вас просто чудесный», «Молодец Егор. С годами начинаешь понимать, что самое важное в жизни это, конечно, семья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Егор Кончаловский и Мария Леонова вместе уже больше пяти лет. При этом она на 18 лет моложе своего звездного мужа. Ранее Егор Кончаловский состоял в отношениях с актрисой Любовью Толкалиной. В этом гражданском браке на свет появилась их общая дочь Мария Михалкова-Кончаловская.

Смотрите также: