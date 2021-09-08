«Мне жаль людей, которые меня ненавидят»: Билли Айлиш посетовала, что Интернет переполнен ею

В новом интервью 19-летнюю певицу Билли Айлиш спросили, каково ей взрослеть в Интернете и не влияют ли социальные сети на ее юную психику. Звезда поделилась, что ей достаточно сложно принять то, что такое огромное число людей думает о ней и обсуждает ее жизнь.

«Мне нравится Интернет. Мне нравятся мемы и все такое. Но что бы я ни делала, я не могу избежать себя. Я везде. Мне жаль всех людей, которые меня ненавидят, потому что они тоже не могут меня избежать, — отметила Билли журналу i-D Magazine. — Но я не хочу читать о том, что Билли Айлиш делает то или это, от кого-то, кто ничего обо мне не знает».

Молодая певица отметила, что излишнее внимание поклонников к ее личной жизни раздражает. Она выразила желание просто заниматься музыкой и не быть на виду у всех.

«Почему у людей должно быть мнение обо всем, что я делаю, говорю, ношу, как выгляжу и, черт возьми, чувствую? Я просто хочу сочинять музыку. Я просто случайная девушка, которая любит петь. Это не так уж важно. Просто послушайте музыку и закройте варежку насчет моей жизни», — высказалась Айлиш.

Девушка призналась, что чувствует противоречие по этому поводу. С одной стороны, она не хочет раскрывать публике интимные моменты своей жизни, а с другой — ей хотелось бы помочь тем, кто испытывает те же чувства, что и она, и хочет быть понят.

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