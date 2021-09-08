На стиле: Волочкова в полушубке из натурального меха и «рваных» джинсах отправилась в суд

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в стране. Она была солисткой Большого театра, но теперь не любит вспоминать о том периоде жизни. Артистка много путешествует, создает свои шоу, а также появляется на светских мероприятиях. Поклонники всегда следят за жизнью эпатажной танцовщицы. Одни обсуждают ее наряды, другие следят за тем, как она выглядит.

8 сентября Волочкова отправилась в Тверской суд. Она ранее заявила, что были нарушения трудовых отношений между культурным учреждением и ее персоной. Балерина изначально посчитала, что Большой театр задолжал ей около 20 миллионов рублей. На слушание по административному делу Анастасия приехала в «рваных» джинсах клеш и полушубке из натурального меха. Она с радостью пообщалась с журналистами после заседания.

«Слушание по делу с Большим театром прошло. Закончилось очередным переносом на 13 октября», — отметила звезда.

Поклонники были удивлены тем, как выглядит артистка. При этом еще недавно многие ее хвалили, когда балерина облачилась в брючный костюм лавандового цвета. Однако теперь она вернулась к своему привычному стилю. «Ну почему снова такой вид?», «Настя, звезда! Красивая и неповторимая!», «Еще только осень, а она уже в шубе», «Боже! Настя, где вы одеваетесь?», «Можно было одеться по-деловому», — прокомментировали пост подписчики.

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