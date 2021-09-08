Какая выросла миловидная красавица: как выглядит звезда «Сватов» София Стеценко

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась фотография украинской актрисы Софии Стеценко. Она блистательно сыграла роль Жени Ковалевой, внучки сватов, в третьей и четвертой части сериала. Надо заметить, что София Стеценко заметно повзрослела за последние годы. Она стала настоящей красоткой.

«Красавица София Стеценко», — подписали кадр фанаты сериала «Сваты».

«И правда, какой она стала красоткой», «Просто богиня красоты», «Эти глаза не перепутать и не забыть», «Нежная и хорошая девочка», «Она прекрасно сыграла свою роль. Жаль, что в следующих сезонах ее уже не было», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что роль Жени Ковалевой с пятого по седьмой сезон играла уже другая украинская актриса Анна Кошмал. А вот в первом и втором сезоне роль внучки сватов сыграла Ульяна Иващенко.

Напомним, что седьмую часть «Сватов» зрители смогут увидеть уже в конце нынешней осени. Об этом ранее говорил главный режиссер картины Андрей Яковлев.

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