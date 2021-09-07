«От холода пуговки напыжились»: Бузова в топе не по размеру случайно оголила налившийся бюст

Ольга Бузова привыкла много работать. Она постоянно находилась в разъездах минувшим летом. Телеведущая посетила Африку, где снималась в новом проекте, а также несколько недель провела в Минске, где снималась для шоу «Х-Фактор». Артистка каждый раз подбирала себе эффектные платья, некоторые из которых смотрелись на артистке весь пикантно. Она не скрывала, что поправилась, но это не мешало ей носить мини-юбки и другие наряды.

Теперь Ольга находится в Москве. Она первое время пыталась носить короткие наряды даже осенью, но в итоге утеплилась. Очередной день телеведущая провела в делах. Домой она вернулась ближе к ночи. Артистка была облачена в джинсы с высокой посадкой и песочный вязаный топ с кардиганом. Куртка из денима дополняла ее наряд.

«Наконец-то добралась до дома. Привет, Москва. Печален только тот факт, что завтра вставать в пять тридцать утра. Но мы русские женщины сильные, все сможем. У нас все будет при любых раскладах хорошо», — делилась звезда.

Однако дома Бузову ждал неприятный сюрприз. Она не ожидала, что в квартире будет холодно. Сняв куртку и кардиган артистка осталась в топе, который не только сливался с телом, но и оказался ей по размеру. Блондинка случайно обнажила бюст. Она пыталась поправлять наряд, но от холода ее тело напряглось.

«А почему так холодно дома? А, еще отопление не включили! Ну давайте я еще буду заниматься вопросами отопления для россиян. Это вообще будет сильно. Просто я зашла, разделась и поняла, что надо скорее помыться и надеть теплую пижаму. А когда отопление включается? В октябре? Типо любовь греет в таких ситуациях?» — высказалась телеведущая.

Поклонники были сражены ее фигурой. Многие также оценили декольте знаменитости. «От холода пуговки напыжились», «А топ то не теплый, может просто надо одеться?», «Оля, ну вся грудь, как на ладони», «Опять почти голая», «Джинсы спадают, топ сваливается. Размер не подошел?», «Утепляться пора и одеваться, а то вон, голая», — стали писать пользователи Сети.

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