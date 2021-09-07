«Трусики впились в булочки»: Мария Горбань в монокини сексуально обнажила мягкое место

Мария Горбань прославилась благодаря сериалу «Кухня». Она так убедительно сыграла экранную жену Дмитрия Нагиева, что им стали приписывать роман. Однако в настоящей жизни на тот момент актриса уже растила дочку Стефанию от первого мужа, Олега Филатова. А после развода она несколько лет была одна, пока не встретила фотографа Кирилла Зоткина. Они сыграли свадьбу в этом году.

Вот уже несколько месяцев Мария находится в Майами. 5 августа она стала мамой во второй раз. Теперь у нее подрастает сын Нилан. Примечательно, что спустя месяц после родов актриса смогла похвастаться стройной фигурой. Она покаталась на гидроциклах с мужем. При этом молодая мама облачилась в монокини салатового цвета и жилет. Она изогнулась, засветив упругие бедра.

Поклонники были впечатлен тем, как быстро Горбань вернулась в форму. При этом многие посчитали, что ее фигура стала выглядеть еще привлекательнее.

«Красавчики! Искренне приятно смотреть, вы сияете», «А орех-то. Ким стала больше», «Трусики впились в булочки», «Какая ты привлекательная даже без макияжа», «Ну как вам удалось так быстро похудеть?», «Просто зачетный бампер», «И кто скажет, что она только родила?», «Маша, ты нас повергаешь в шок», «Хороша», «Это не фигура, а праздник какой-то», — прокомментировали пост подписчики.

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