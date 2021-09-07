«Вот это ноги от ушей»: новая девушка Тимати в ультракоротком платье едва скрыла свои «прелести»

Тимати уже долгое время является завидным холостяком. Он смог создать свой бизнес и стать одним из самых известных персон в стране. При этом артист не торопится связывать себя узами брака. Долгое время он встречался с Аленой Шишковой, которая подарила ему дочку Алису, но вскоре после родов рэпер ушел от матери своего ребенка. Эта история повторилась с Анастасией Решетовой. Она родила от артиста сына Ратмира, а меньше чем через год пара распалась.

И вот еще недавно Тимати искал себе невесту на шоу «Холостяк», но с Катей Сафаровой у него очень близких отношений так и не было. Но осенью он отправился отдыхать на Миконос. Там рэпер раз за разом стал отмечаться с блондинкой, которой оказалась украинская модель Саша Дони. Теперь они уже публикуют совместные фото, но подробностей отношений не раскрывают. Новая избранница рэпера накануне похвасталась шпагатом.

А теперь Саша запечатлела себя в черном платье. Наряд с декольте до пупка едва прикрыл ее прелести. Модель обнажила длинные ноги и засветила роскошный бюст.

Поклонники стали обсуждать пикантный наряд избранницы Тимати. Многие не перестают сравнивать ее с экс-возлюбленными рэпера. «Два креста, как и Решетова носила», «Платье такое короткое», «Словно голая», «Ноги, конечно, роскошные, как и грудь», «Ну что сказать, красивая девушка. И растяжка хорошая и фигурка», «Вот это ноги от ушей», «Ее ноги — это космос всех космосов», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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