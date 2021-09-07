«А на фото живота не было»: пополневшую Ольгу Бузову высмеяли за танцы на шесте

Поклонники заметили, что телеведущая по-разному выглядит в одном и том же наряде на фото и видео.

Ольга Бузова не скрывает, что привыкла много работать. Она регулярно ездит на гастроли и появляется на светских мероприятиях. Телеведущая привыкла подбирать образы для каждого появления на публике. Однако в этом году ей не раз удавалось удивить поклонников слишком пикантными нарядами. Более того, она поправилась минувшим летом, но это не помешало ей носить мини-юбки.

С наступлением осени Ольга вернулась в Москву. Каждый день она ездит то на съемки, то на репетиции. Однако очередное утро она провела на тренировке. Артистка решила заняться полдэнсом. Сначала она опубликовала фото, на котором предстала в облегающих шортах и топе. Поклонники заметили, что Бузова втянула живот, а вот ее бедра показались многим слишком большими, поэтому ее обвинили в фотошопе.

После критики телеведущая поделилась видео, на котором танцует на пилоне в том же наряде. На этот раз ей не удалось скрыть живот, а ее бедра оказались пышными, как на фото. Однако подписчики снова нашли к чему придраться. Одни ее похвалили, а другие стали высмеивать ее пластичность и прическу.

«Что-то Бузова в последнее время поправилась, даже живот вышел танцевать», «Оля, вы беременны?», «Олька, поправилась. Ей идет… кругленькая такая», «Из-за всех сил пытается живот втянуть», «Едва оторвалась от пола», «А тут и живот пошел в пляс», «Кудри эти, как привет из прошлого», «Где пластика?», «Бедра широкие, живот выпирает — лето удалось», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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