«Я не стал спорить»: Безруков заявил, что его пятилетняя дочь предпочла бассейн купанию в море

Актер проводит время с родными людьми на южных берегах.

Актер и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в Instagram опубликовал свежий ролик со своей пятилетней дочкой Машей. На кадрах девочка искупалась в бассейне, несмотря на то, что рядом находится море.

«И все-таки бассейн. Море показалось Маше холодным. Я не стал спорить».

Сергей Безруков

«Очаровательное видео. Дочка становится все больше похожа на вашу жену», «Какая Машенька у вас смелая девочка. Рискнула нырнуть», «Хорошо, что Машенька любит воду и купаться», — заметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что дочь Машу Сергею Безрукову подарила вторая жена — известный режиссер Анна Матисон. При этом у звезд есть еще двое общих детей. В ноябре 2018 года у пары на свет появился сын Степан. В июле нынешнего года Анна Матисон родила Сергею Безрукову сына Василия. Заметим, что театральный режиссер все свободное время проводит со своими любимыми наследниками.

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