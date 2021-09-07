«Классно отфотошопили»: Бузова в обтягивающих шортах изогнулась у пилона, сразив мощными бедрами

Телеведущая заинтриговала новыми кадрами. Она устроила тренировку на шесте. При этом ее фигура озадачила ее подписчиков.

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении и успела проявить себя как певица и актриса. Она не раз участвовала в разных шоу. В этом году Ольга сделала большое усилие, когда приняла участие в «Ледниковом периоде». Хоть ее и часто критиковали судьи, она смогла дойти до финала. А за минувшие месяцы она отметилась на разных проектах. При этом ей постоянно приходилось облачаться в разные наряды, порой пикантные.

7 сентября Бузова заинтриговала поклонников. Она поделилась кадром с тренировки, но не простой. Телеведущая предстала у пилона. При этом она была облачена в топ и трусики-шорты черного цвета. За минувшее лето артистка поправилась, что не скрывала. На этот раз она продемонстрировала плоский живот, но рельефные ноги и бедра. Однако округлый изгиб ее пятой точки привлек внимание поклонников.

«Нет времени ничего объяснять. Всем отличного дня. Каким вида спорта вы занимаетесь?» — написала звезда.

Фанаты восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие одарили ее комплиментами. При этом нашлись те, кто заподозрил ее в фотошопе. «Уже и на шест успела залезть», «Ну просто улет, Оля! Выставила такой орех», «Оля, ты не перестаешь нас приятно удивлять», «Изгиб гитары желтой», «Классно отфотошопили пятую точку», «Какой объем! Выглядит неправдоподобно», «Наела такое орех или это прелести фотошопа?» — прокомментировали пост подписчики.

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