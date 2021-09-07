Красавица-падчерица Андрея Норкина в серой маечке прилегла с любимым котиком на кровати

Падчерица телеведущего Андрея Норкина актриса Варвара Бородина в сторис Instagram разметила очень нежные кадры. На них она расположилась на кровати в серой маечке вместе со своим любимым котиком, который, судя по всему, очень соскучился по ласке.

«Послеобеденный нереально красивый сон про лошадей, розовые горы и озеро. Кажется, кто-то очень сильно соскучился». Варвара Бородина

Напомним, что Андрей Норкин несколько дней назад женился во второй раз. Варвара Бородина — дочь его новой жены Ирины от предыдущих отношений. За плечами актрисы-красавицы работы во многих известных сериалах, среди которых стоит особенно выделить «Молодежку», «Черный квадрат», «Алиби».

Заметим, что Варвара Бородина – счастливая мама. У нее есть дочь Аглая. Правда, с отцом ребенка она рассталась несколько лет назад. Сейчас актриса встречается с сыном режиссера Карена Шахназарова Сергеем. Общих детей, правда, у них пока нет.

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