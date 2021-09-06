«Решила сама поделиться»: Волочкова разделась до микротрусиков, оголив «свою сдобу»

Балерина сама опубликовала пикантные кадры после того, как откровенные фото слили в Сеть. Она блеснула фигурой во всей красе.

Анастасия Волочкова прославилась не только из-за того, что она балерина. Артистка не скрывает, что любит роскошь. При этом она без стеснения оголяется на камеру. В свое время бывшая солистка Большого театра даже позировала полностью обнаженной на пляже. Однако больший резонанс произошел недавно, когда в Сеть слили кадры, где она решила справить нужду под елкой перед окнами соседей.

Волочкова уже намерена потребовать 20 миллионов рублей с автора откровенных кадров. Однако теперь она решила поделиться своей коллекцией пикантных фото. На одном из них балерина предстала в купальнике с мокрыми трусиками-шортиками. Она продемонстрировала упругие бедра.

На еще одном фото Анастасия уже была в трусиках-ниточках, которые так любит носить. При этом она позировала топлес у бассейна, не скрывая прелестей фигуры. На еще одном снимке артистка входила в море в лимонном купальнике со стрингами, которые подчеркнули все ее округлости.

«Решила сама поделиться своими фото без каких-либо скрытых камер, караулящих меня. Вместо того, чтобы исподтишка снимать мою жизнь на участке моего же дома и как свора лающих шавок толпиться под моим балконом с осуждением меня. Вместо того, чтобы жить своей жизнью, а не моей, можно было спокойно попросить меня лично поделиться моими фото», — написала звезда.

Смелые кадры стали главным предметом обсуждения у ее фанатов. «Боже мой! Анастасия, вы великолепны», «Настя, ты шикарна, никого не слушай», «На последнем фото трусики. Тут их зажевало», «Молодец Настя, что выложила себя, пусть недоброжелатели завидуют», «Ох, какая сдоба», — прокомментировали пост подписчики.

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