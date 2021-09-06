«Какая красавица!»: Наталья Водянова сделала модную прическу с густой челкой-шторкой

Наталья Водянова является популярной российской моделью. С 17 лет она покоряла подиумы и теперь знакома со всеми именитыми модельерами. Наталья живет в Париже с мужем Антуаном Арно и детьми. У нее есть сыновья Лукас и Виктор, а также дочка Нева от первого брака. А также младшие наследники Максим и Роман от нынешнего мужа. Она всегда посвящает выходные семье.

Но жизнь Водяновой всегда бурлит. Она посещает светские рауты и красные дорожки. Модель не боится экспериментировать с имиджем. Так накануне она сделала селфи, показав новую прическу. Она собрала волосы в высокий пучок и предстала с челкой-шторкой. Ее лук дополняли солнцезащитные очки с толстой оправой и шифоновый шарфик. Стоит отметить, что ранее с такой челкой отметились Ольга Бузова и Клава Кока.

Друзья и поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. «Какая умница и красавица!» — отметила Ирина Безрукова. «Как, Коко Шанель прям», «Где мои такие же 15 лет?», «Не похожа здесь на себя», «Хороша! Я засмотрелась», «Не Наталья Михайловна, а девчушка девченочная, сложно поверить что мама 5 детей!» — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Эксперт по парикмахерскому искусству Ксения Бобылева рассказала, что лаконичная прическа с челкой-шторкой очень популярна.

«Данную прическу примерили на себя большинство звезд русского шоу-бизнеса, подойдет такая укладка практически любому лицу, по-разному обыгрывая челку и текстуру», — говорила Ксения.

Справка Teleprogramma.pro

Бобылева Ксения, опыт работы в индустрии красоты как женского мастера — с 2016 года, в барберинге — с 2019-го. Имеет специальность художника-модельера по парикмахерскому искусству, а также барбера.

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