«Капли обласкали ложбинку»: Глюкоза под струйками душа засветила упругую грудь в намокшем платье

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, с малых лет стала сниматься в «Ералаше», а потом построила карьеру певицы. Теперь ей уже 35 лет, она жена и мама двоих дочек. При этом блондинка продолжает строить карьеру и часто снимается в кино. Ей не раз доводилось играть роковых красоток. Стоит отметить, что Наталья следит за фигурой и может дать фору многим моделям.

Недавно певица отдохнула с семьей в Испании. Она часто позировала в купальнике и делилась пикантными кадрами из бассейне. Теперь артистка решила сразить поклонников, опубликовав эротическое видео. Глюкоза приняла душ в вечернем платье. Она показала, как намокший наряд прилип к телу, подчеркнув все изгибы, а струйки попадали на бюст знаменитости. Она кокетливо двигалась, подчеркивая всю красоту форм.

Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие осыпали комплиментами певицу, но нашлись и те, кто ее раскритиковал за откровенные кадры. «Вот сила красоты», «Ну это же просто, Наташ», «Какая шикарная фигура», «Не грех такое показать», «Капли обласкали ложбинку», «Под струйками душа», «Это сильно», «Замужняя, ну зачем все это?», «Так и прет энергия», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: