Истинная леди: Наталья Водянова в белоснежном платье в горох запечатлелась в своем доме

Модель позировала в своем особняке, где живет с детьми и Антуаном Арно. Она вместе со своими питомцами встретила гостей.

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей в мире. Она появляется на модных показах и регулярно участвует в фотосессиях. При этом у Натальи большая семья. Она воспитывает пятерых детей: Лукаса, Неву и Виктора от первого брака, а также Максима и Романа. Примечательно, что ее старший наследник занялся своим бизнесом и уехал в этом году учиться в престижный вуз.

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А вот Наталья после недавней поездки на родину снова проводит время с близкими в Париже, где она живет много лет. На днях модель отметилась на прогулке с собакой по кличке Кофе, а также покаталась на машине с дочкой. А вот 6 сентября к ней в гости заглянули друзья. Водянова предстала в белом платье с актуальным принтом «горох». Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Пока звезда учила приветствовать гостей собаку, давая лапу, ее кот Галилео уже расхаживал по лестнице.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами. К слову, она часто устраивает посиделки с друзьями вместе с мужем Антуаном Арно. «Какая красивая», «Очень миленькая», «Такое изящное платье», «Вы всегда прекрасно выглядите», «Вы прям леди, сколько стати», «Дома в платье ходите? Очень стильно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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