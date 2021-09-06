53-летняя Стриженова в алом жакете с «острыми» плечами и платье-футляре предстала на съемке

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. При этом ранее она строила карьеру в кино. Теперь артистка играет в театре, но большую часть времени проводит в студиях, где ведет «Доброе утро» и «Время покажет». Примечательно, что каждый раз она появляется в новых нарядах. Стриженова не скрывает, что образы для нее подбирают стилисты. Минувшим летом ей часто доводилось носить яркие брючные костюмы и платья.

С наступлением осени телеведущая стала еще чаще делиться кадрами с работы. Ее осенние луки более сдержанные. 6 сентября Екатерина предстала на съемке в черном платье-футляре. Однако стилисты разбавили монохромный наряд алым жакетом с «острыми» плечами, которые в моде в этом сезоне. Ранее Кети Топурия тоже отдавала предпочтение таким жакетам. Ее образ завершили лаконичные лодочки.

Поклонники восхитились нарядом телеведущей. Многие посчитали его одним из самых удачных. «Как красиво на вас сидит платье», «Вы самая стильная на канале», «Жакет прям украсил вас», «Красный к лицу», «Мне бы все ваши наряды», «Выглядите очень свежо», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что ранее Екатерина пополнила гардероб осенними нарядами. Она похвасталась новым плащом.

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