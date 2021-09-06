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53-летняя Стриженова в алом жакете с «острыми» плечами и платье-футляре предстала на съемке

Телеведущая похвасталась деловым нарядом, который ей подобрал стилист.

53-летняя Стриженова в алом жакете с «острыми» плечами и платье-футляре предстала на съемке
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. При этом ранее она строила карьеру в кино. Теперь артистка играет в театре, но большую часть времени проводит в студиях, где ведет «Доброе утро» и «Время покажет». Примечательно, что каждый раз она появляется в новых нарядах. Стриженова не скрывает, что образы для нее подбирают стилисты. Минувшим летом ей часто доводилось носить яркие брючные костюмы и платья.

С наступлением осени телеведущая стала еще чаще делиться кадрами с работы. Ее осенние луки более сдержанные. 6 сентября Екатерина предстала на съемке в черном платье-футляре. Однако стилисты разбавили монохромный наряд алым жакетом с «острыми» плечами, которые в моде в этом сезоне. Ранее Кети Топурия тоже отдавала предпочтение таким жакетам. Ее образ завершили лаконичные лодочки.

Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae

Поклонники восхитились нарядом телеведущей. Многие посчитали его одним из самых удачных. «Как красиво на вас сидит платье», «Вы самая стильная на канале», «Жакет прям украсил вас», «Красный к лицу», «Мне бы все ваши наряды», «Выглядите очень свежо», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что ранее Екатерина пополнила гардероб осенними нарядами. Она похвасталась новым плащом.

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