«Носики выглядывают»: Брежнева в молочном топе с завязками не скрыла красоту бюста на прогулке в Риме

Вера Брежнева не скрывает, что привыкла к регулярным поездкам. Недавно она пообщалась с поклонниками и призналась, что ей не составляет труда принимать участие в фотосессиях или демонстрировать красоту фигуры. При этом певица показала свои неудачные наряды из прошлого, которые теперь у нее вызывают улыбку. По ее словам, за последние годы она сменила стиль. Теперь артистка носит только удобные наряды, подчеркивающие ее формы.

На днях Вера побывала в Киеве. Она посетила модный показ своей подруги. Теперь певица на день приехала в Рим. Там она прогулялась по городу и увиделась с другом, который отмечал день рождения. В соцсети жена Константина Меладзе поделилась селфи, на котором предстала в молочном топе с завязками и джинсах. Брежнева подчеркнула бюст без пуш-ап, при этом засветив свои прелести.

Поклонники восхитились фигурой 39-летней певицы. Многие отметили, что наряд хоть и выглядит пикантно, но подчеркнул ее достоинства. «Вера, какая вы красотка», «Не перестаете восхищать», «Такой крохотный топ», «У вас безупречный пресс», «Словно носики выглядывают», «Вы так органично всегда выглядите», «Естественная красота», «Костя лишился дара речи наверное», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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