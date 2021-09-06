«Фитоняшка»: постройневшая Рудова в трусиках-шторках засветила мощный «поплавок»

Наталья Рудова прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин день». Она признавалась, что сниматься в постельных сценах ей не так просто. При этом в картине «Бихэппи» актриса снялась полностью обнаженной. В свои 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. Однако артистка поправилась и долго переживала из-за лишних сантиметров. При этом она без стеснения носила мини-платья и шорты.

Не так давно Рудова вернулась из Франции, где провела время с Анастасией Решетовой. Они не только купались и загорали, но и посещали вечеринки. Теперь актриса снова находится дома. При этом она не перестает делиться пикантными фото. На этот раз Наталья похвасталась постройневшими формами. Она запечатлела себя в мини-бикини небесного цвета. Блондинка оголила внушительный бюст и похвасталась прессом.

«Минус 3 см в талии, минус 3 см в бедрах. Это только начало!» — написала она. «Вот так могу в 7 утра напрячь пресс», — похвасталась звезда.

Поклонники поразились тому, в какой форме находится Рудова. Многие одарили ее комплиментами. «Какая фитоняшка», «Вот это красота», «Какой рельеф фигуры», «Просто сочная детка», «Безупречная фигура», «Наташа, поражаете», «Очень соблазнительно выглядите», «Нереальная фигурка, топчик», «Хочется любоваться бесконечно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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