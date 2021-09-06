Аппетитные окорочка: поправившаяся Ольга Бузова засветила массивные ягодицы, кокетничая перед камерой

Телеведущая Ольга Бузова провела ночь в отеле, поделившись кадрами, на которых показала себя по частям.

Поющая телеведущая и актриса Ольга Бузова провела минувшую ночь в отеле «Балчуг». Звезде предоставили роскошный номер с видом на Красную площадь.

У Ольги Бузовой в понедельник в отеле состоится пресс-день, так что накануне она решила не возвращаться домой, а остаться ночевать в самом центре Москвы.

Проснувшись утром, звезда решила продемонстрировать поклонникам, что же видно из ее окна. Но камеру телефона Ольга Бузова как бы невзначай включила гораздо раньше, чем подошла к окну.

Так что взору подписчиков башни Кремля предстали несколько позже. А перед этим они лицезрели ножки Ольги Бузовой, которые совсем не так худы, как может показаться, когда теледива демонстрирует себя в вертикальном положении.

Ягодицы Ольги Бузовой хоть и подкачены, но вполне себе аппетитны и даже полноваты.

«Вы только посмотрите, какой вид!» — щебетала за кадром Ольга Бузова.

Затем настала очередь хвастаться завтраком, который звезде подали прямо в номер.

«Я завтракаю только в отелях», — призналась зачем-то Ольга Бузова.

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